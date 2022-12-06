В Рязани наградили ветеранов и активистов профсоюзного движения

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ — самая крупная в области, она объединяет почти 14 тысяч членов и 62 первичных профсоюзных организации.

В Рязани наградили ветеранов и активистов профсоюзного движения. Награждение состоялось во вторник, 6 декабря, в День профсоюзного работника в Рязанской области.

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ — самая крупная в области, она объединяет почти 14 тысяч членов и 62 первичных профсоюзных организации.

В присутствии главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, Уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной, представителей регионального минтруда почетные грамоты за вклад в развитие профсоюзного движения были вручены председателям «первичек» Родильного дома № 2 г. Рязани и Рязанского государственного медицинского университета, а также ветеранам профсоюзного движения.

По словам почетных гостей сегодняшнего мероприятия, профсоюзы сегодня — сильная и динамично развивающаяся общественная организация современного гражданского общества