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В Минздраве посоветовали россиянам носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ
В ведомстве также посоветовали не отправлять заболевших детей в школу и детсад.

Россиянам посоветовали носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ. Соответствующую рекомендацию во вторник, 6 декабря, высказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передали РИА Новости.

По его словам, в России увеличилось число заболеваемости гриппом и коронавирусом. Чтобы избежать заражения — нужно носить маски в общественных местах.

«Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск… Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей», — сказал он.

Министр также посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.