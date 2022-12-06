В Минздраве посоветовали россиянам носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ

В ведомстве также посоветовали не отправлять заболевших детей в школу и детсад.

Россиянам посоветовали носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ. Соответствующую рекомендацию во вторник, 6 декабря, высказал глава Минздрава Михаил Мурашко, передали РИА Новости.

По его словам, в России увеличилось число заболеваемости гриппом и коронавирусом. Чтобы избежать заражения — нужно носить маски в общественных местах.

«Сейчас идет период подъема заболеваемости и гриппом, и новой коронавирусной инфекцией, очередной всплеск… Поэтому все-таки мы рекомендуем пользоваться масками, особенно в общественных местах и абсолютно важно защитить сегодня детей», — сказал он.

Министр также посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.