Следователи ищут в Рязанской области без вести пропавшего Василия Шишлова
Следователи ищут в Рязанской области без вести пропавшего Василия Шишлова. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
28 октября 2022 года Василий Шишлов покинул место жительства в Рязани. Его местонахождение до сих пор не установили.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза серые.Особые приметы: большие лобные бугры, шрам на голове, косоглазие.Был одет в черные брюки, свитер синего цвета, пуховик черного цвета, вязаную шапку серого цвета.Всех, кому известна информация о мужчине, попросили сообщить по номерам телефонов