Следователи ищут в Рязанской области без вести пропавшего Василия Шишлова

Следователи ищут в Рязанской области без вести пропавшего Василия Шишлова. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

28 октября 2022 года Василий Шишлов покинул место жительства в Рязани. Его местонахождение до сих пор не установили.