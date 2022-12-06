Продукция рязанского хлебозавода стала победителем регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России-2022»

Награждение прошло 1 декабря в конгресс-отеле «Форум» в рамках областной научно-практической конференции, посвященной всемирному дню стандартов и всемирному дню качества.

Продукция хлебозавода № 3 стала победителем регионального этапа 25-го юбилейного всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России-2022». Об этом сообщил сайт мэрии.

Награждение прошло 1 декабря в конгресс-отеле «Форум» в рамках областной научно-практической конференции, посвященной всемирному дню стандартов и всемирному дню качества.

Хлеб «Дарницкий» стал лауреатом конкурса. Хлеб пшеничный «Барин», хлеб «Тостовый», батон «Окский», булочки «Отрубные» — дипломантами программы. Их включили в общероссийский каталог 2022 года «100 лучших товаров России».

Согласно регламенту конкурса и подписанной декларации качества, предприятие удостоено права использовать товарный знак «100 лучших товаров России» в информационно-рекламных целях на свою продукцию.