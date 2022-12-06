В рязанском ТЦ задержали пьяную женщину, находящуюся в федеральном розыске за кражи

В Рязани полицейские задержали 37-летнюю женщину, находящуюся в федеральном розыске за кражи. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 5 декабря, представитель торгового центра, расположенного на Московском шоссе обратился в отдел МВД. Он сообщил, что в здании находится пьяная посетительница, которая вызывающе себя ведет. Прибывший экипаж задержал нарушительницу правопорядка. При проверке документов выяснилось, что 37-летняя женщина неоднократно привлекалась за хищения товаров из супермаркетов. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, однако на судебное заседание она не явилась. Тогда злоумышленницу объявили в федеральный розыск.

Стражи правопорядка доставили женщину в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.