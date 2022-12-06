Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-7°
Срд, 07
-7°
Чтв, 08
-5°
ЦБ USD 62.91 0.73 07/12
ЦБ EUR 66.11 0.59 07/12
Нал. USD 65.51 / 68.1 06/12 16:15
Нал. EUR 68.81 / 70.8 06/12 16:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
6 178
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
4 969
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
14 863
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
14 591
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Мэр Рязани поздравила библиотеку имени Есенина с «неюбилеем»

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила библиотеку имени Есенина с 82-й годовщиной. Пост об этом во вторник, 6 декабря, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

«Побывала на необычном мероприятии — неюбилее без речей „Есть ли жизнь после 80“ в честь Дня рождения библиотеки имена Есенина. 82 года библиотека работает для рязанцев, все это время совершенствуется сама и дает стимул расти и развиваться своим посетителям», — написала Сорокина.

По ее словам, библиотека преобразилась благодаря нацпроекту «Культура». Там обновился библиотечный фонд, появился современный дизайн в залах. «Сегодня получился необычный вдохновляющий вечер „с перчинкой“. Определенно, жизнь после 80 у библиотеки есть! Ведь у ее сотрудников много идей и задумок. Все работают с душой, создавая вокруг себя особую интеллектуальную атмосферу, которая заряжает и мотивирует каждого, кто попадает в этот круг. Очень важно наполнять жизнь не только работой, но и творчеством, вдохновением — душа тоже должна трудиться», — заключила Сорокина.