Мэр Рязани поздравила библиотеку имени Есенина с «неюбилеем»

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила библиотеку имени Есенина с 82-й годовщиной. Пост об этом во вторник, 6 декабря, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

«Побывала на необычном мероприятии — неюбилее без речей „Есть ли жизнь после 80“ в честь Дня рождения библиотеки имена Есенина. 82 года библиотека работает для рязанцев, все это время совершенствуется сама и дает стимул расти и развиваться своим посетителям», — написала Сорокина.

По ее словам, библиотека преобразилась благодаря нацпроекту «Культура». Там обновился библиотечный фонд, появился современный дизайн в залах. «Сегодня получился необычный вдохновляющий вечер „с перчинкой“. Определенно, жизнь после 80 у библиотеки есть! Ведь у ее сотрудников много идей и задумок. Все работают с душой, создавая вокруг себя особую интеллектуальную атмосферу, которая заряжает и мотивирует каждого, кто попадает в этот круг. Очень важно наполнять жизнь не только работой, но и творчеством, вдохновением — душа тоже должна трудиться», — заключила Сорокина.