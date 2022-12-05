Жительница Сасова обыграла команду знатоков в игре «Что? Где? Когда?»

Выпуск второй игры зимней серии вышел в воскресенье, 4 декабря.

Жительница Сасова обыграла команду знатоков в игре «Что? Где? Когда?» Выпуск второй игры зимней серии вышел в воскресенье, 4 декабря.

Галина Голякова прислала свой вопрос в 13-й сектор игры. Он звучал так: «Около одной организации в Китае на стенде под иероглифами есть формула: 100-1=0. Какая это организация, что означает формула?»

Знатоки предположили, что формула значит, что, если допущена одна ошибка, то результат равен нулю. В обсуждении звучали ответы — банк крови, школа, медицина. В итоге участник команды Михаил Скипский ответил — «бюро переводов». Правильный ответ — эта формула означала отдел полиции: если мы раскрыли сто дел, а одно нет, итог работы равен нулю.

Несмотря на это, знатоки выиграли игру со счетом 6:5.