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В рязанском правительстве отреагировали на взрыв на аэродроме в Дягилеве
Журналисты поинтересовались, почему до сих пор нет реакции главы региона на ЧП, которое произошло утром в понедельник, 5 декабря.

В пресс-службе регионального правительства отреагировали на инцидент на аэродроме в Дягилеве.

«На данный момент без комментариев», — так ответил пресс-секретарь губернатора Павел Кирдяшкин на запрос издания «Вид Сбоку». Журналисты поинтересовались, почему до сих пор нет реакции главы региона на ЧП.

Кирдяшкин уточнил, что официальный комментарий будет, но пока неизвестно когда именно.

В понедельник, 5 декабря, на стоянке авиационной техники на аэродроме в Дягилеве загорелся бензовоз, после произошел взрыв. Три человека погибли, пятерых пострадавших доставили в ОКБ, из них двое — в тяжелом состоянии. Информацию уже сообщили президенту России Владимиру Путину.