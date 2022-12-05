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Тракториста из Александро-Невского района осудили за кражу 900 литров дизтоплива
С января по август 2022 года он почти каждый день сливал с трактора «Беларус», на котором работал на предприятии, небольшое количество дизельного топлива.

Тракториста из Александро-Невского района осудили за кражу 900 литров дизтоплива. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

55-летний мужчина работал механизатором на предприятии, где за ним был закреплен трактор «Беларус». С января по август 2022 года он почти каждый день сливал с трактора небольшое количество дизельного топлива. Водитель не знал, что в баке стоит датчик контроля расхода топлива. Всего он нанес предприятию ущерб почти в 36 тысяч рублей позитив 900 литров дизтоплива.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному»).

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд учел полное возмещение причиненного вреда и наличие на иждивении у обвиняемого малолетнего ребенка.

Мужчине назначили штраф в 10 тысяч рублей.