Тракториста из Александро-Невского района осудили за кражу 900 литров дизтоплива. Об этом
55-летний мужчина работал механизатором на предприятии, где за ним был закреплен трактор «Беларус». С января по август 2022 года он почти каждый день сливал с трактора небольшое количество дизельного топлива. Водитель не знал, что в баке стоит датчик контроля расхода топлива. Всего он нанес предприятию ущерб почти в 36 тысяч рублей позитив 900 литров дизтоплива.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному»).
На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд учел полное возмещение причиненного вреда и наличие на иждивении у обвиняемого малолетнего ребенка.
Мужчине назначили штраф в 10 тысяч рублей.