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Малков прокомментировал взрыв на аэродроме в Дягилеве
Глава региона уточнил, что гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали. Семьям погибших окажут всю возможную поддержку.

Павел Малков прокомментировал взрыв на аэродроме в Дягилеве. Комментарий губернатор региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Малков продублировал информацию Минобороны об атаке на аэродром беспилотниками ВСУ и отметил, что они были перехвачены средствами ПВО ВКС России. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю возможную поддержку.

Также глава региона уточнил, что гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали.

«Вопрос держу на личном контроле», — написал Малков.

В понедельник, 5 декабря, в результате атаки беспилотником ВСУ на аэродроме в Дягилеве взорвался бензовоз. Три человека погибли, пять пострадали. Их доставили в ОКБ, двое — в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что о ЧП доложили Владимиру Путину.