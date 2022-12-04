В Москве в припаркованной возле храма машине нашли застреленную женщину

В Москве в припаркованном автомобиле на улице Вешняковской нашли тело женщины с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело, сообщает столичная прокуратура.

В Москве в припаркованном автомобиле на улице Вешняковской нашли тело женщины с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело, сообщает столичная прокуратура.

Тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения находилось на заднем сиденье. Жертва сутки пролежала в автомобиле, сообщает РЕН ТВ. По данным источника, женщина накануне позвонила домой и сказала, что придет через пять минут, однако не вернулась.

В Следственном комитете сообщили, что проверяют версию об угрозах, поступающих в адрес убитой от бывшего мужа. Проверку также начали сотрудники главного управления МВД по Москве.