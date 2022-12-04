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Кадыров заявил о задержании диверсантов в Херсонской области
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о задержании группы диверсантов в Херсонской области. По его словам, они планировали подрыв. Об этом Кадыров сообщил в своем в Telegram-канале.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о задержании группы диверсантов в Херсонской области. По его словам, они планировали подрыв. Об этом Кадыров сообщил в своем в Telegram-канале.

«Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом, — написал он. — Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях».

Кадыров добавил, что командование российских спецподразделений уже добыло от задержанных ценные сведения, которые можно использовать против украинской стороны.

Также глава Чечни рассказал, что изъяли десятки единиц оружия, в том числе гранатометы и взрывчатку.