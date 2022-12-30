В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники

В Туве запретили продажу алкогольных напитков в новогодние праздники. Об этом сообщили в правительстве республики.

Отмечается, что запрет вводится с 31 декабря по 8 января «для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней».

Запрет на продажу алкоголя утвердили все районные администрации.

В дни новогодних праздников власти совместно с полицией будут проверять точки, которые торгуют спиртным.