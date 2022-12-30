Опубликован график работы рязанских торговых центров и супермаркетов в новогодние праздники

РЗН. инфо выяснил, как будут работать рязанские магазины 31 декабря и 1 января.

Каждый год режим работы ТРЦ и супермакетов в новогодние праздники отличается от обычного графика. Некоторые торговые центры заранее предупреждают о сокращенных днях своих покупателей, размещая информацию в соцсетях. Однако не все прибегают к такому методу. РЗН. инфо выяснил, как будут работать рязанские магазины 31 декабря и 1 января.

Режим работы развлекательных центров:

ТРЦ «М5 Молл» на Московском шоссе

31 декабря с 10:00 до 22:00

1 января с 13:00 до 22:00

Кинотеатр «5 звезд: 31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января с 13:00 до 22:00

Со 2 января ТРЦ будет работать в обычном режиме

ТРЦ «Малина»

31 декабря с 10:00 до 19:00

1 января с 13:00 до 22:00 (частично)*

Со 2 января ТРЦ будет работать в обычном режиме

*К сожалению, редакции не удалось дозвониться до ТРЦ «Малина» и уточнить, какие магазины будут работать 1 января.

ТРЦ «Премьер»

31 декабря — до 18:00

1 января — с 12:00 до 22:00 (только развлекательная зона)

Со 2 января — в обычном режиме

ТРЦ «Барс»

31 декабря — с 9:00 до 19:00

1 января — выходной

2-5 и 7-9 января — в обычном режиме

6 января — с 9:00 до 20:00

ТРЦ «Атрон-Сити»

31 декабря — с 10:00 до 18:00

1 января — выходной

Со 2 января — в обычном режиме (с 10:00 до 21:00)

ТРЦ «Виктория плаза»

31 декабря — с 10:00 до 20:00, за исключением ДНС — с 10:00 до 21:00, Лазердом — выходной, кафе «Вкуснов» — с 8:00 до 14:001 января работают:

Страна Мадагаскарская — с 13:00 до 22:00

«Вкусно — и точка» — с 12:00 до 00:00

ДНС — с 10:00 до 22:00

Кофейня Cofix — с 11:00 до 22:00

Кофейня Bravos — с 10:00 до 22:00

«Читай город» — с 13:00 до 22:00

«Формула кино» — с 11:00 до 22:00

Аптека «Ригла» — с 12:00 до 22:00

Spar — с 12:00 до 22:00

Colizeum — с 12:00 и круглосуточно

Subway — с 12:00 до 22:00

ТРЦ «Круиз»

31 декабря: магазины — с 10:00 до 18:00, ресторан «Сковорода» — с 10:00 до 16:00, кинотеатр — с 10:00 до 18:00

1 января: магазины и ресторан не работают, кинотеатра — с 12:00

ТЦ «Олимпийский», улица Олимпийский городок, 1а:

31 декабря — в обычном режиме

1 и 2 января — 2 этаж не работает

2 января работает: кафе — с 11:00 до 22:00, бутик № 9 «Дым без огня» — с 10:00 до 21:00.

Супермаркеты:Гипермаркет «Глобус»

31 декабря — до 21:00, 1 января — с 14:00 и круглосуточно

Ресторан 1 января закрыт, 2 января — в стандартном режиме

Гипермаркет Metro Cash & Carry

31 декабря — с 7:00 до 19:00

1 января — с 13:00 до 22:00

со 2 января — в обычном режиме

Гипермаркет «Ашан»

с 31 декабря по 2 января — с 9:00 до 23:00

Супермаркеты «Барс»:

Московское шоссе, дом № 5а: 31 декабря и 6 января — с 8:00 до 22:00, 1 января — с 10:00 до 22:00, 2-5 и 8-9 января — в обычном режиме, 7 января — с 9:00 до 22:00.

Улица Октябрьская, дом № 55, улица Шереметьевская, дом № 9, Михайловское шоссе, дом № 73А: 31 декабря — до 22:00, 1 января — с 10:00 до 23:00, остальные дни — в обычном режиме.

Торговый центр «Зельгрос»

31 декабря — с 7:00 до 18:00

1 января — с 13:00 до 23:00

Со 2 января — в обычном режиме

Сеть гипермаркетов «Лента»:

улица Тимуровцев, дом № 3-а: 31 декабря и 1 января — в обычном режиме.

Солотчинское шоссе, дом № 11 (ТРЦ «Круиз»): 31 декабря — с 8:00 до 21:00, 1 января — с 10:00 до 23:00.

12-й район поселка Борки (ТЦ «Солнечный»), дом № 131: 31 декабря — с 8:00 до 21:00, 1 января — с 10:00 до 23:00

Гипермаркет «Европа»

улица Новоселов, дом № 62, режим работы: 31 декабря — до 21:00, 1 января — с 12:00 до 21:00.

улица Советской армии, дом № 9а: 31 декабря — до 21:00, 1 января с 12:00 до 22:00.

Супермаркет SPAR

31 декабря — до 20:00.

1 января — с 12:00 до 22:00.

Кафе 31 декабря — до 14:00, 1 января — не работает.

Супермаркет «Перекресток»

улица Соборная, дом № 15-а (ТРЦ «Малина»): 31 декабря — с 10:00 до 21:00, 1 января — с 13:00 до 22:00.

улица Ленина, дом № 21 (ТРЦ «Атрон-Сити»), улица Олимпийский городок, 1а (ТЦ «Олимпийский») и улица Чкалова, 18: 31 декабря — с 8:00 до 21:00, 1 января — с 12:00 до 23:00 (на Чкалова, 18 — с 13:00 до 23:00)

Сеть супермаркетов «Дикси»

31 декабря — до 22:00

1 января — с 12:00 до 22:00*

*К сожалению, редакции не удалось дозвониться по горячей линии до сети магазинов «Дикси». В соцсетях и на официальном сайте найти информацию о режиме работы «Дикси» не удалось. В качестве примера, выше приведен прошлогодний режим работы.

Сеть магазинов «Красное и Белое»

31 декабря — в обычном режиме.

1 января — с 11:00 до 22:05.

Сеть магазинов «Магнит»

31 декабря — до 21:00.

1 января — с 12:00 до 22:00

Сеть универсамов «Пятерочка»