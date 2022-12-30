Опубликован график работы рязанских торговых центров и супермаркетов в новогодние праздники

Каждый год режим работы ТРЦ и супермакетов в новогодние праздники отличается от обычного графика. Некоторые торговые центры заранее предупреждают о сокращенных днях своих покупателей, размещая информацию в соцсетях. Однако не все прибегают к такому методу. РЗН. инфо выяснил, как будут работать рязанские магазины 31 декабря и 1 января.
Режим работы развлекательных центров:
ТРЦ «М5 Молл» на Московском шоссе
- 31 декабря с 10:00 до 22:00
- 1 января с 13:00 до 22:00
- Кинотеатр «5 звезд: 31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января с 13:00 до 22:00
- Со 2 января ТРЦ будет работать в обычном режиме
ТРЦ «Малина»
- 31 декабря с 10:00 до 19:00
- 1 января с 13:00 до 22:00 (частично)*
- Со 2 января ТРЦ будет работать в обычном режиме
*К сожалению, редакции не удалось дозвониться до ТРЦ «Малина» и уточнить, какие магазины будут работать 1 января.
ТРЦ «Премьер»
- 31 декабря — до 18:00
- 1 января — с 12:00 до 22:00 (только развлекательная зона)
- Со 2 января — в обычном режиме
ТРЦ «Барс»
- 31 декабря — с 9:00 до 19:00
- 1 января — выходной
- 2-5 и 7-9 января — в обычном режиме
- 6 января — с 9:00 до 20:00
ТРЦ «Атрон-Сити»
- 31 декабря — с 10:00 до 18:00
- 1 января — выходной
- Со 2 января — в обычном режиме (с 10:00 до 21:00)
ТРЦ «Виктория плаза»
- 31 декабря — с 10:00 до 20:00, за исключением ДНС — с 10:00 до 21:00, Лазердом — выходной, кафе «Вкуснов» — с 8:00 до 14:001 января работают:
- Страна Мадагаскарская — с 13:00 до 22:00
- «Вкусно — и точка» — с 12:00 до 00:00
- ДНС — с 10:00 до 22:00
- Кофейня Cofix — с 11:00 до 22:00
- Кофейня Bravos — с 10:00 до 22:00
- «Читай город» — с 13:00 до 22:00
- «Формула кино» — с 11:00 до 22:00
- Аптека «Ригла» — с 12:00 до 22:00
- Spar — с 12:00 до 22:00
- Colizeum — с 12:00 и круглосуточно
- Subway — с 12:00 до 22:00
ТРЦ «Круиз»
- 31 декабря: магазины — с 10:00 до 18:00, ресторан «Сковорода» — с 10:00 до 16:00, кинотеатр — с 10:00 до 18:00
- 1 января: магазины и ресторан не работают, кинотеатра — с 12:00
ТЦ «Олимпийский», улица Олимпийский городок, 1а:
- 31 декабря — в обычном режиме
- 1 и 2 января — 2 этаж не работает
- 2 января работает: кафе — с 11:00 до 22:00, бутик № 9 «Дым без огня» — с 10:00 до 21:00.
Супермаркеты:Гипермаркет «Глобус»
- 31 декабря — до 21:00, 1 января — с 14:00 и круглосуточно
- Ресторан 1 января закрыт, 2 января — в стандартном режиме
Гипермаркет Metro Cash & Carry
- 31 декабря — с 7:00 до 19:00
- 1 января — с 13:00 до 22:00
- со 2 января — в обычном режиме
Гипермаркет «Ашан»
- с 31 декабря по 2 января — с 9:00 до 23:00
Супермаркеты «Барс»:
- Московское шоссе, дом № 5а: 31 декабря и 6 января — с 8:00 до 22:00, 1 января — с 10:00 до 22:00, 2-5 и 8-9 января — в обычном режиме, 7 января — с 9:00 до 22:00.
- Улица Октябрьская, дом № 55, улица Шереметьевская, дом № 9, Михайловское шоссе, дом № 73А: 31 декабря — до 22:00, 1 января — с 10:00 до 23:00, остальные дни — в обычном режиме.
Торговый центр «Зельгрос»
- 31 декабря — с 7:00 до 18:00
- 1 января — с 13:00 до 23:00
- Со 2 января — в обычном режиме
Сеть гипермаркетов «Лента»:
- улица Тимуровцев, дом № 3-а: 31 декабря и 1 января — в обычном режиме.
- Солотчинское шоссе, дом № 11 (ТРЦ «Круиз»): 31 декабря — с 8:00 до 21:00, 1 января — с 10:00 до 23:00.
- 12-й район поселка Борки (ТЦ «Солнечный»), дом № 131: 31 декабря — с 8:00 до 21:00, 1 января — с 10:00 до 23:00
Гипермаркет «Европа»
- улица Новоселов, дом № 62, режим работы: 31 декабря — до 21:00, 1 января — с 12:00 до 21:00.
- улица Советской армии, дом № 9а: 31 декабря — до 21:00, 1 января с 12:00 до 22:00.
Супермаркет SPAR
- 31 декабря — до 20:00.
- 1 января — с 12:00 до 22:00.
- Кафе 31 декабря — до 14:00, 1 января — не работает.
Супермаркет «Перекресток»
- улица Соборная, дом № 15-а (ТРЦ «Малина»): 31 декабря — с 10:00 до 21:00, 1 января — с 13:00 до 22:00.
- улица Ленина, дом № 21 (ТРЦ «Атрон-Сити»), улица Олимпийский городок, 1а (ТЦ «Олимпийский») и улица Чкалова, 18: 31 декабря — с 8:00 до 21:00, 1 января — с 12:00 до 23:00 (на Чкалова, 18 — с 13:00 до 23:00)
Сеть супермаркетов «Дикси»
- 31 декабря — до 22:00
- 1 января — с 12:00 до 22:00*
*К сожалению, редакции не удалось дозвониться по горячей линии до сети магазинов «Дикси». В соцсетях и на официальном сайте найти информацию о режиме работы «Дикси» не удалось. В качестве примера, выше приведен прошлогодний режим работы.
Сеть магазинов «Красное и Белое»
- 31 декабря — в обычном режиме.
- 1 января — с 11:00 до 22:05.
Сеть магазинов «Магнит»
- 31 декабря — до 21:00.
- 1 января — с 12:00 до 22:00
Сеть универсамов «Пятерочка»
- 31 декабря — до 21:00
- 1 января — с 13:00 и до закрытия по своему обычному графику