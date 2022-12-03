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В Касимове отреставрируют Вознесенский собор за 17 миллионов рублей
Аукцион на разработку проектной документации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия опубликован на портале госзакупок.

В Касимове на проект реставрации Вознесенского собора выделили 17,7 миллионов рублей.

Аукцион на разработку проектной документации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия опубликован на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 17 млн 740 тысяч 323 рубля. Заказчик — Министерство культуры РФ.

Заявки будут принимать до 16 декабря.

Срок исполнения контракта: с даты заключения до 30 января 2025 года.

Вознесенский собор построен на Соборной площади в 1854—1862 годах по проекту губернского архитектора Николая Воронихина.