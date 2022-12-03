В Касимове отреставрируют Вознесенский собор за 17 миллионов рублей
Аукцион на разработку проектной документации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия опубликован на портале госзакупок.
В Касимове на проект реставрации Вознесенского собора выделили 17,7 миллионов рублей.
Аукцион на разработку проектной документации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия
Начальная (максимальная) цена контракта — 17 млн 740 тысяч 323 рубля. Заказчик — Министерство культуры РФ.
Заявки будут принимать до 16 декабря.
Срок исполнения контракта: с даты заключения до 30 января 2025 года.
Вознесенский собор построен на Соборной площади в 1854—1862 годах по проекту губернского архитектора Николая Воронихина.