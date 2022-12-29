Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП возле «Нити»

Авария случилась 23 декабря.

Полиция просит откликнуться очевидцев серьезного ДТП возле «Нити». Информация об этом в четверг, 29 декабря, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 23 декабря, примерно в 21:15 вблизи дома № 17 на проезде Яблочкова в Рязани. Там 21-летний рязанец на автомобиле Opel Astra не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, водителем которого был 61-летний местный житель.

Тогда в аварии пострадали оба водителя и пассажиры. Позже водитель «Соляриса» скончался от полученных травм.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о произошедшем, обратиться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.