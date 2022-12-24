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В Рязани в аварии возле «Нити» погиб 61-летний рязанец
В Рязани в аварии около бизнес-центра «Нити», которая произошла в пятницу, 23 декабря, погиб один человек и пострадали трое. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в аварии около бизнес-центра «Нити», которая произошла в пятницу, 23 декабря, погиб один человек и пострадали трое. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось примерно в 21:15 на проезде Яблочкова, 22-летний рязанец за рулем Opel Astra, по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, водителем которого был 61-летний местный житель.

В результате аварии водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте. Водитель и 22-летний пассажир Opel, а также 67-летняя пассажирка Hyundai получили травмы. Пострадавшим оказали помощь медики.

Проводится проверка. Уточняются обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее фото и видео с места аварии опубликовали в соцсетях.