Около бизнес-центра «Нити» произошло серьезное ДТП

На место приехали спецслужбы.

Вечером в пятницу, 23 декабря, в Рязани около бизнес-центра «Нити» произошло серьезное ДТП. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Автор снимков отметил, что ДТП произошло около 21:45. В аварии пострадали несколько автомобилей. На место приехали спецслужбы. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Подробности уточняются.

Фото из группы «Дороги Рязани» и «ДТП Аварии Рязань», видео из группы «Подслушано у водителей в Рязани»