Около бизнес-центра «Нити» произошло серьезное ДТП
На место приехали спецслужбы.
Вечером в пятницу, 23 декабря, в Рязани около бизнес-центра «Нити» произошло серьезное ДТП. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».
Автор снимков отметил, что ДТП произошло около 21:45. В аварии пострадали несколько автомобилей. На место приехали спецслужбы. По словам очевидцев, есть пострадавшие.
Подробности уточняются.
Фото из группы «Дороги Рязани» и «ДТП Аварии Рязань», видео из группы «Подслушано у водителей в Рязани»