Депутат Рязоблдумы планирует обратиться в прокуратуру из-за некачественной уборки снега в Рязани

Он также обратился к рязанцам с просьбой прислать адреса и фотографии неубранных территорий.

Депутат Рязоблдумы Вадим Польевтов готовит обращение в прокуратуру из-за некачественной уборки снега в Рязани. Об этом в четверг, 29 декабря, он написал на личной странице во «Вконтакте».

Он также обратился к рязанцам с просьбой прислать адреса и фотографии неубранных территорий.

«Рязань снова накрыла снежная проблема. Жители областного центра жалуются на плохую расчистку снега. Особенно острая ситуация с местами остановок общественного транспорта. Проблема требует решения. Готовлю обращение в прокуратуру по факту некачественной уборки города. Присылайте в комментарии адреса и фотографии», — говорится в посте.