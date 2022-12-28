Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-1°
Чтв, 29
-3°
Птн, 30
ЦБ USD 69.93 1.48 28/12
ЦБ EUR 74.18 1.56 28/12
Нал. USD 71.06 / 75.5 28/12 14:40
Нал. EUR 75.15 / 77.35 28/12 15:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
26 декабря 2022 15:50
2 691
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
26 декабря 14:58
1 771
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
4 353
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
9 391
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Мэр Елена Сорокина рассказала, когда тротуары в Рязани полностью очистят от льда

Мэр Елена Сорокина рассказала, когда тротуары в Рязани полностью очистят от льда. В среду, 28 декабря, на заседании правительства, что проблема в городе решится до конца дня.

Сорокина посетовала на непростые условия работы для коммунальных служб.

«Погодные условия сложные: оттепель сменяет мороз, ледяной дождь. Работаем круглосуточно. С воскресенья ситуация взята на контроль. 90 процентов тротуаров уже обработали от гололеда, использовали новый реагент. Работает», — заявила мэр. Она извинилась, что коммунальщики не со всем справляются, но заявила, что ситуация в городе уже улучшилась.