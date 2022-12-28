Мэр Елена Сорокина рассказала, когда тротуары в Рязани полностью очистят от льда

Мэр Елена Сорокина рассказала, когда тротуары в Рязани полностью очистят от льда. В среду, 28 декабря, на заседании правительства, что проблема в городе решится до конца дня.

Сорокина посетовала на непростые условия работы для коммунальных служб.

«Погодные условия сложные: оттепель сменяет мороз, ледяной дождь. Работаем круглосуточно. С воскресенья ситуация взята на контроль. 90 процентов тротуаров уже обработали от гололеда, использовали новый реагент. Работает», — заявила мэр. Она извинилась, что коммунальщики не со всем справляются, но заявила, что ситуация в городе уже улучшилась.