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Владелец сгоревшего дома в центре Рязани узнал о пожаре из соцсетей
Корреспондент РЗН. инфо побывал на месте и пообщался с уцелевшим жителем дома.

Ночью, 27 декабря, на улице 2-я Безбожная загорелся частный жилой дом № 7. В пожаре погибли четыре человека: 53-летняя хозяйка дома, ее 52-летний гость и еще двое мужчин, личности которых до сих пор установить не удалось.

Корреспондент РЗН. инфо побывал на месте и пообщался с уцелевшим жителем дома. Мужчина узнал о пожаре, когда знакомый прислал ему фотографию из соцсетей.

«Дом был разделен на две семьи. Мы с женой, двумя детьми и тестем давно не живем здесь, нам проще снимать квартиру. В доме не было отопления, только газ и свет. Через стенку проживали соседи, которые постоянно пили. Они всегда включали газовую плиту, садились возле нее и грелись. Вероятно, на кухне и начался пожар», — рассказал мужчина.

Рязанец добавил, что, скорее всего, из-за сильного алкогольного опьянения соседи не смогли выбраться из горящего здания. По его словам, он видел, что одного мужчину обнаружили возле выхода, остальные погибли в спальне.

«Дом давно был аварийным, я не раз обращался в администрацию города. Писал им письма. Мне ответили, что есть только один вариант — продать его. Но кто купит такой дом? Я помню, что были новости, что власти обещали снести все деревянные постройки на улице Безбожной-1 и Безбожной 2. Но этого так и не произошло. Рядом с нами много лет назад сгорел дом. Если пройдете дальше по улице еще парочку зданий увидите, пострадавших от пожара. До сих пор стоят и разваливаются», — заключил владелец дома.

Мужчина подчеркнул, что приезжал с семьей в летнее время пожить в доме. Однако теперь на месте осталось лишь развалины.

Напомним, прокуратура проведет проверку после смертельного пожара в центре Рязани.