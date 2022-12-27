Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-2°
Чтв, 29
-2°
Птн, 30
ЦБ USD 69.93 1.48 28/12
ЦБ EUR 74.18 1.56 28/12
Нал. USD 70 / 72.48 27/12 18:01
Нал. EUR 70 / 72.48 27/12 18:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
26 декабря 2022 15:50
2 260
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
26 декабря 2022 14:58
1 331
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
3 976
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
9 017
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В новогодние праздники из Рязани в Москву пустят дополнительные электрички
Дополнительные рейсы пустят с 7 по 9 января.

В новогодние праздники из Рязани в Москву пустят дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

В связи с изменением пассажиропотока с 7 по 9 января в Москву дополнительно будут ходить следующие рейсы:

  • 7 и 8 января: № 7051 Рязань — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 15:45;
  • 9 января: № 7021 Рязань — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 3:30.

Рязанцев попросили учитывать информацию при планировании поездок.