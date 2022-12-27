В новогодние праздники из Рязани в Москву пустят дополнительные электрички
Дополнительные рейсы пустят с 7 по 9 января.
В новогодние праздники из Рязани в Москву пустят дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.
В связи с изменением пассажиропотока с 7 по 9 января в Москву дополнительно будут ходить следующие рейсы:
- 7 и 8 января: № 7051 Рязань — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 15:45;
- 9 января: № 7021 Рязань — Москва (Казанский вокзал) отправлением в 3:30.
Рязанцев попросили учитывать информацию при планировании поездок.