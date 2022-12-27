В ДТП под Рязанью погибла водитель «Тойота Лэнд Крузер»

Обстоятельства происшествия уточняются.

В ДТП, прозошедшем под Рязанью во вторник, 27 декабря, погибла 35-летняя водитель Toyota Land Cruiser. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 15:40, в Рязанском районе, на 546-м километре Р132 «Золотое кольцо» столкнулись грузоик DAF под управлением 43-летнего водителя и Toyota Land Cruiser, за рулем была 35-летняя женщина.

Водитель Toyota от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее появилось видео с места аварии.