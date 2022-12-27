Россиянам напомнили про оплату за работу в праздничные дни

Трудовой кодекс устанавливает гарантии повышенной труда тем, кто привлекается к работе в праздничные дни.

За работу в праздничный день трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Роструда.

Трудовой кодекс устанавливает гарантии повышенной труда тем, кто привлекается к работе в праздничные дни. Работникам, получающим оклад, полагается оплата не менее чем в двойном размере, для сдельщиков — не менее чем по двойным сдельным расценкам, для работников, чей труд оплачивается по тарифам — в размере не менее двойной тарифной ставки.

За работу в нерабочий праздничный день также может быть предоставлен отдых. В Роструде отметили, что в этом случае работа оплачивается в одинарном размере.