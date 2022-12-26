В Рязани на улице Пушкина случился пожар в многоквартирном доме

Горожане предположили, что возгорание случилось из-за неисправной проводки.

В Рязани на улице Пушкина случился пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Пожар случился в понедельник, 26 декабря, примерно в 13.10 в доме № 39 корпус 1 по улице Пушкина в трехкомнатной квартире. Пожарные ликвидировали возгорание в 14.14. Из жилища эвакуировали трех человек. В пожаре погиб домашний питомец — птица в клетке.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Соседи предположили, что огонь возник из-за неисправной проводки.

На место выезжали пять единиц техники и 15 человек личного состава.

В происшествии никто не пострадал.