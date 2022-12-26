РИА Новости: Украина призвала исключить Россию из ООН

МИД Украины призвал исключить Россию из ООН. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление украинского ведомства.

«Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом», — говорится в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона обвиняет Россию в том, что она якобы заняла места постоянного члена Совбеза ООН в обход установленных уставом ООН процедур. Киевские власти заявили, что членство в ООН предоставляют лишь миролюбивым государствам. Кроме того, МИД Украины обвинил Россию в использовании права вето в Совбезе ООН и нарушении принципа «миролюбивости».