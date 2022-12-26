Медицинскому центру «Еламед» исполнилось три года

Корреспондент РЗН. инфо побеседовал с директором медцентра Кириллом Чуфистовым о планах развития, работе в пандемию и перспективах платной медицины в России.

Медицинскому центру «Еламед» исполнилось три года. Корреспондент РЗН. инфо побеседовал с директором медцентра Кириллом Чуфистовым о планах развития, работе в пандемию и перспективах платной медицины в России.

— Три года — это большой срок или маленький, как вы считаете? Что уже сделано за это время?

Он и маленький, и огромный. Маленький потому, что три года — это детский возраст, а огромный потому, что за это время мы смогли вырасти и стать «взрослыми». Наша команда специалистов увеличилась в несколько раз, пополнилась ведущими специалистами нашей отрасли. Мы освоили и развиваем новые направления в травматологии, гинекологии, урологии, бариатрической хирургии. Число наших пациентов исчисляется уже не десятками, а сотнями тысяч и регионы их проживания — вся Россия и зарубежные страны. Наше имя — «Еламед» — звучит громко и узнаваемо.

— Эти годы вашего развития выдались непростыми для всей страны, да и для всего мира. Как вам удалось адаптироваться к внешним условиям, при том, что у вас такая важная, нужная людям специфика деятельности?

В период пандемии на российское здравоохранение легла непосильная нагрузка. Силы и ресурсы муниципальных медицинских организаций были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, одновременно резко снизились возможности оказания плановой медицинской помощи, наблюдение и лечение хронических неинфекционных заболеваний. Мы сделали все возможное, чтобы взять часть этой нагрузки на себя. Бригады нашей скорой помощи круглосуточно выезжали к больным, проводили госпитализацию в специализированные стационары. Огромное число проведенных пациентам экспресс-тестов на COVID-19 помогло вовремя поставить диагноз и избежать тяжелых последствий с помощью своевременного лечения. Хирурги проводили плановые и экстренные операции, врачи-специалисты без выходных оказывали помощь больным. Думаю, что наш вклад в борьбу за жизнь и здоровье пациентов был достаточно весомым.

— Медцентр развивается стремительными темпами, буквально ворвавшись в отрасль региона. Мне кажется, сейчас у вас есть все, что только можно представить: и лучшие специалисты, и современное оборудование, и стационар, и скорая помощь. Что дальше? Куда планирует развиваться «Еламед»?

Мы лечим взрослых людей. В будущем они смогут привести к нам своих детей и внуков. Совсем скоро откроет двери для маленьких пациентов «Еламед Детство» — красивая и уютная поликлиника, в кабинетах которой не страшно и больно, а весело и интересно. Прием будут вести врачи более 20 специальностей. Также в составе скорой медицинской помощи «Еламед» появится педиатрическая бригада.

— В стенах медцентра вы смогли собрать действительно лучших, плеяду «звезд» областной медицины. Как вам это удалось?

Мы заинтересованы в наших сотрудниках и делаем все возможное для их профессионального роста, самореализации, развития, освоения новых компетенций. Великолепное техническое оснащение медицинского центра, возможность стажировки и обучения в передовых клиниках и лучших учебных заведениях, достойный уровень финансового благополучия, помощь в решении любых проблем, внимательное и заботливое отношение к каждому — залог успеха кадровой политики.

— Насколько востребована сейчас платная медицина в Рязани? Как вы считаете, сегодня это необходимость или просто альтернатива для тех, кто хочет лечиться в более комфортных условиях?

Для России частная медицина не новость. Еще в 19 веке 50% врачей имели частную практику, а в советском государстве платные медицинские услуги появились уже в начале 20-х годов ХХ века. В настоящее время по результатам соцопросов только 40% людей выбирают государственные медицинские учреждения. Остальные 60% пациентов выбирают частные клиники. Одни — по совету знакомых и родственников (25%), другие — потому что не приходится сидеть подолгу в очередях (10%), третьи — поскольку их встречает приветливый и отзывчивый медицинский персонал (5%), есть новейшее оборудование (7%) и результаты анализов предоставляют быстро (13%). Четвертые — по совокупности этих причин. Возможность получить современное, эффективное и безопасное лечение в частной клинике — это вопрос соблюдения права пациента распорядиться своей жизнью и здоровьем на основе собственного выбора.

— Вы стали организатором «VII форума частных медицинских организаций Центрального федерального округа России» для организаций платной медицины, прошедшего в Рязани 19-20 мая 2022 года. Зачем это нужно, вы же по сути все конкуренты?

Нет сомнений, что государству необходимы частные клиники. Это достойная альтернатива, разгружающая государственную медицину в экстренных ситуациях, что выявила пандемия. К тому же, они отчисляют в бюджет немалые налоги. Частная медицина — она была, есть и будет! Могут меняться только условия ее существования и детали.

В России первый законопроект о частной медицине разработал Минздрав в 1995 году, но с 1997 по 2011 годы Парламент обсуждал и откладывал его в сторону, пока 7 октября 2011 года не отклонил окончательно. Из-за отсутствия продуманного и налаженного взаимодействия частной и государственной медицины решение многих вопросов отнимает время и силы, которые должны быть направлены на быстрое и качественное лечение пациентов.

Таким образом, частным медицинским организациям легко не было и не будет. Мы можем и готовы содействовать тому, чтобы частная медицина стала полноправным партнером государственного здравоохранения. Для этого и нужны форумы, подобные состоявшемуся.

— В преддверии Нового года что хотели бы пожелать россиянам?

Здоровья и медицинской помощи высочайшего профессионального уровня!