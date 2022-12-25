В серьезном ДТП на Куйбышевском шоссе пострадал 33-летний водитель
В жестком ДТП на Куйбышевском шоссе, которое произошло вечером в воскресенье, 25 декабря, пострадал 33-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В жестком ДТП на Куйбышевском шоссе, которое произошло вечером в воскресенье, 25 декабря, пострадал 33-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 19:25 напротив дома № 16. 33-летний водитель за рулем Mazda, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.
В результате аварии водитель получил травмы.
Напомним, ранее видео с места ДТП появилось в соцсетях.