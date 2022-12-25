Рязанка упала на Театральной площади и получила серьезный перелом ноги
Жительница Рязани в пятницу, 23 декабря, упала на Театральной площади и сломала ногу. Об этом она рассказала РЗН. инфо.
Жительница Рязани в пятницу, 23 декабря, упала на Театральной площади и сломала ногу. Об этом она рассказала РЗН. инфо.
По словам девушки, ранним утром она шла на остановку, поскользнулась и упала, сломав голеностоп. Скорая повезла ее в ОКБ, однако там ее не приняли, развернули и повезли в БСМП.
«Так что были покатушки по пробкам, с Театралки в Канищево, а оттуда через Московский в Горрощу. Я пока без гипса, на вытяжении, нога опухшая и в синяках», — рассказала рязанка.
Также она добавила, что под конец года в больнице закончились лекарства, и пациентов просят покупать их самим.
По словам пострадавшей, кость собирали под наркозом. Сейчас девушка лежит в больнице.