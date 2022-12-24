В Старожиловском районе при пожаре погиб 64-летний мужчина

В Старожиловском районе во время пожара в многоквартирном доме погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Старожиловском районе во время пожара в многоквартирном доме погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в пятницу, 23 декабря. Сообщение о возгорании в селе Истье поступило в 19:59. В однокомнатной квартире площадью 32 кв. м загорелся матрас.

Площадь пожара составила 1 кв. м. Погиб мужчина 1958 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На месте работали один автомобиль, три человека.