В Старожиловском районе при пожаре погиб 64-летний мужчина
В Старожиловском районе во время пожара в многоквартирном доме погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Старожиловском районе во время пожара в многоквартирном доме погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в пятницу, 23 декабря. Сообщение о возгорании в селе Истье поступило в 19:59. В однокомнатной квартире площадью 32 кв. м загорелся матрас.
Площадь пожара составила 1 кв. м. Погиб мужчина 1958 года рождения.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На месте работали один автомобиль, три человека.