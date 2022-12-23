В Саратовской области водитель «Гранты» сбил заместителя директора гимназии

В Саратовской области погибла 64-летняя женщина. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил портал «Регион 64».

Трагедия случилась накануне в четверг, 22 декабря, в 19.10 напротив дома № 46 на улице Орджоникидзе. Водитель на Lada Granta сбил 64-летнюю женщину и 26-летнюю девушку, которые переходили дорогу по «зебре». Водитель автомобиля скрылся с места аварии.

В ДТП 64-летняя женщина погибла на месте, а молодую девушку госпитализировали.

Позже стало известно, что погибшая — была заместителем директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 1.

Автомобилиста задержали в Аркадаке. В отношении него возбуждено уголовное дело.