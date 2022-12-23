В МИД России назвали условия для переговоров по Украине

Директор департамента Северной Америки
Дипломат отметил, что «серьезные переговоры» возможны, когда «прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, будут выведены натовские военнослужащие, а также не получат признание определенные Россией реалии на земле».
«Мяч сейчас на американской стороне поля», — отметил Дарчиев.
Он напомнил, что год назад Москва попыталась договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов о гарантиях безопасности с США и НАТО. Представитель МИД РФ отметил, что в ответ в России «услышали категорическое высокомерное «нет».
Дарчиев заявил, что ВСУ перевооружались и концентрировали силы для захвата и уничтожения Донбасса «под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям».
«Специальная военная операция — вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях, — отметил дипломат.
Он добавил, что в таких условиях нет доверия к США и коллективному Западу.