В МИД России назвали условия для переговоров по Украине

Директор департамента Северной Америки МИД Р. Ф. Александр Дарчиев напомнил, что год назад Москва попыталась договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов о гарантиях безопасности с США и НАТО.

Директор департамента Северной Америки МИД Р. Ф. Александр Дарчиев назвал условия для переговоров по Украине. Об этом он рассказал в интервью ТАСС .

Дипломат отметил, что «серьезные переговоры» возможны, когда «прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, будут выведены натовские военнослужащие, а также не получат признание определенные Россией реалии на земле».

«Мяч сейчас на американской стороне поля», — отметил Дарчиев.

Он напомнил, что год назад Москва попыталась договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов о гарантиях безопасности с США и НАТО. Представитель МИД РФ отметил, что в ответ в России «услышали категорическое высокомерное «нет».

Дарчиев заявил, что ВСУ перевооружались и концентрировали силы для захвата и уничтожения Донбасса «под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям».

«Специальная военная операция — вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях, — отметил дипломат.

Он добавил, что в таких условиях нет доверия к США и коллективному Западу.