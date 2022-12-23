Открытие фестиваля ледовых скульптур в Рязани перенесли из-за потепления

Выставку планировали с 25 декабря по 8 января на территории бывшего Хлебозавода № 1.

В Рязани из-за погодных условий перенесли открытие фестиваля ледовых скульптур. Об этом сообщил сайт мэрии.

Выставку планировали с 25 декабря по 8 января на территории бывшего Хлебозавода № 1.

«Плюсовая температура и дождь не позволяют мастерам вовремя приступить к созданию произведений, из-за чего мероприятие переносится на более поздний срок», — отметили в мэрии.

В горадминистрации заверили, что фестиваль состоится и точную дату и время открытия сообщат дополнительно.