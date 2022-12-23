«Капитал-Строитель жилья» предоставил технику мэрии Рязани для уборки и вывоза снега с улиц

С наступлением холодов сугробы в регионах России становятся главной проблемой для дорожников и обычных граждан. В уборке улиц Рязани помощь городу оказал «Капитал-Строитель жилья!».

Как сообщили в компании, «Капитал-Строитель жилья!» помог горадминистрации и предоставил технику для вывоза снега.

По данным метеорологов, за последние десять лет количество осадков в декабре 2022 года занимает рекордное второе место (больше было только в 2017 году). При норме 48 мм, выпало 82 мм снега. Эта сумма составляет 172% от нормы.

«Погода частенько вносит корректировки в наши планы и работу. Но мы советуем вам помнить, что „у природы нет плохой погоды“. Просто выгляните в окно и насладитесь этим прекрасным снежным утром, морозным воздухом, мерцающими огнями и предпраздничной суетой. Совсем скоро всеми любимый праздник и волшебное время, а ведь очень многие чудеса мы можем совершать сами! „Капитал-Строитель жилья!“ уже начал это делать, теперь ваша очередь», — посоветовала компания.