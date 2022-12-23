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Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Спортсменка не сможет принять участия в турнире в Красноярске по медицинским показаниям.

Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Об этом пишет «Чемпионат».

Спортсменка не сможет принять участия в турнире в Красноярске по медицинским показаниям.

Отмечается, что на тренировке у Трусовой не получились четверные лутцы — при первом приземлении она коснулась рукой, вместо второго сделала «бабочку». Еще одна попытка вне прогона закончилась падением.