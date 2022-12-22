В России ужесточили требования к водителям такси

Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума.

В России ужесточили требования к водителям такси. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума.

Теперь водитель не сможет управлять такси, если у него есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Также, если он ранее был лишен права управления автомобилем, стать таксистом он сможет только спустя год после повторного получения прав. Не допустят к управлению такси и людей с непогашенной судимостью за грабеж, убийство, разбой и преступления против половой неприкосновенности и свободы личности и ряд других.

Также запрещено будет «таксовать» иностранным юридическим и физическим лицам. Исключение составят государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, теперь водителям такси необходимо заключать трудовой договор с перевозчиком или агрегатором такси, также принимать заказы сможет и индивидуальный предприниматель с соответствующим разрешением.

Вместе с тем самозанятые водители смогут работать через службы заказа такси без образования юрлица или регистрации в качестве И. П. Однако от них потребуется дополнительная страховка.

В случае непредвиденных обстоятельств, например, ДТП, пассажирам должны выплатить компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.

Законопроектом вводится три реестра такси: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Инициатива также обязывает службы заказа легкового такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов легкового такси.