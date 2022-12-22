В Госдуме призвали изменить новогодние выходные

В Госдуме предложили сделать 8 января рабочим днем. Соответствующее предложение в четверг, 22 декабря, озвучил депутат Ярослав Нилов, передала «Лента.ру».

По его словам, в России стоит зафиксировать 31 декабря как выходной день, перенеся его с 8 января. Нилов добавил, что в противном случае через два года, когда предновогодний день выпадет на понедельник, обычных россиян и работодателей ждет «календарная вакханалия».

«Что нужно сделать обязательно — это зафиксировать 31 декабря как выходной день, — подчеркнул депутат. — Этот законопроект мы уже внесли, предложив перенести нерабочий праздничный день с 8 января на 31 декабря. Контрольная сумма не меняется, все логично».