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Путин рассказал, кому был выгоден взрыв «Северного потока»
Тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через Украину, тот и взорвал «Северный поток», заявил глава государства.

Тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через Украину, тот и взорвал «Северный поток». Об этом в четверг, 22 декабря, заявил президент Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Госсовета, передает РИА Новости.

«Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует», — сказал Путин.

Он также назвал диверсию на «Северном потоке» международным государственным терроризмом, так как полноценного расследования в этом деле нет, но все признали, что произошел теракт.

«Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии», — объяснил он.