Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке

Он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы на окраине Донецка. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил Telegram-канал «Раньше всех».

Политик отмечал свой день рождения в ресторане «Шеш-Беш» гостевого дома. Предварительно, ВСУ нанесли прицельный удар точечной реактивной артиллерией.

Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра. Его госпитализировали. Угрозы его жизни нет.

Также известно, что ранение получил глава правительства ДНР Виталий Хоценко и еще четыре человека. Погибли двое.