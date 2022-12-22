Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке
Он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра.
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы на окраине Донецка. Об этом в четверг, 22 декабря,
Политик отмечал свой день рождения в ресторане «Шеш-Беш» гостевого дома. Предварительно, ВСУ нанесли прицельный удар точечной реактивной артиллерией.
Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра. Его госпитализировали. Угрозы его жизни нет.
Также известно, что ранение получил глава правительства ДНР Виталий Хоценко и еще четыре человека. Погибли двое.