Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-6°
Чтв, 22
Птн, 23
ЦБ USD 69 2.65 21/12
ЦБ EUR 73.34 2.72 21/12
Нал. USD 71.55 / 74.1 21/12 15:05
Нал. EUR 75.21 / 78.45 21/12 15:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
5 006
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
19 795
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
10 676
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
16 399
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани стартовали новогодние мероприятия
Во вторник, 20 декабря, на площадке Лыбедского бульвара рязанцам представили большую программу мероприятий, которые включают как традиционные, полюбившиеся, так и совершенно новые активности.

Во вторник, 20 декабря, на площадке Лыбедского бульвара рязанцам представили большую программу мероприятий, которые включают как традиционные, полюбившиеся, так и совершенно новые активности.

Лыбедский бульвар станет основной прогулочной зоной с новогодней иллюминацией и катком. Со 2 по 7 января впервые в Рязани отметят «День рождение Нового года» — мероприятие включает выставки, фотозоны, интерактивные и музыкальные программы, которые продемонстрируют развитие праздника с времен указа Петра I по настоящее время.

В эти же дни, со 2 по 7 января откроется ремесленная площадка «Мастерская снеговика», где будут проводиться веселые мастер-классы для всей семьи.

С 20 декабря по 8 января в новом городском пространстве «Торговый городок» состоится главная Новогодняя ярмарка, где будут представлены региональные гастрономические бренды и изделия народного промысла.

Со 2 по 6 января на улице Почтовой будет реализован проект «Рязанский Почтальон» — это интерактивная театрализованная экскурсия с героем многих городских мероприятий — Почтальоном.

В период новогодних праздников рязанский троллейбус № 3 станет аналогом зимней забавы наших предков — катания на тройке лошадей. Для пассажиров стилизованного троллейбуса подготовлены исторические подкасты, музыкальные композиции, иммерсивные спектакли.

С 25 декабря по 8 января на территории Хлебозавода № 1 состоится выставка ледовых скульптур на тему хлеба и электричества.

5 и 6 января в Торговых рядах на Краснорядской пройдет зимний пикник с танцевальными и кулинарными мастер-классами, дегустацией горячего шоколада, блюд, приготовленных на открытом огне.

С 20 декабря в Лесопарке традиционно открыта резиденция Деда Мороза, которая включает в себя интерактивные анимационные программы с участием сказочных персонажей, творческие конкурсы в избе рязанского снеговика, новогоднюю почту, фотосессии.

Центральный парк культуры и отдыха также станет центром семейного досуга с проведением мини-спектаклей, квестов, музыкальных программ.

С 20 по 30 декабря по центральным улицам города будет курсировать «Новогодний рейс» для проведения на остановках общественного транспорта небольших концертных программ духовых коллективов.

Со 2 по 6 января пройдет фестиваль «Твоя Новогодняя Рязань» — 25 необычных городских экскурсий: зимний детектив, ароматы Нового года и Рождества, Советский Новый год, встречи под Рождество и другие.