В Рязани стартовали новогодние мероприятия

Во вторник, 20 декабря, на площадке Лыбедского бульвара рязанцам представили большую программу мероприятий, которые включают как традиционные, полюбившиеся, так и совершенно новые активности.

Во вторник, 20 декабря, на площадке Лыбедского бульвара рязанцам представили большую программу мероприятий, которые включают как традиционные, полюбившиеся, так и совершенно новые активности.

Лыбедский бульвар станет основной прогулочной зоной с новогодней иллюминацией и катком. Со 2 по 7 января впервые в Рязани отметят «День рождение Нового года» — мероприятие включает выставки, фотозоны, интерактивные и музыкальные программы, которые продемонстрируют развитие праздника с времен указа Петра I по настоящее время.

В эти же дни, со 2 по 7 января откроется ремесленная площадка «Мастерская снеговика», где будут проводиться веселые мастер-классы для всей семьи.

С 20 декабря по 8 января в новом городском пространстве «Торговый городок» состоится главная Новогодняя ярмарка, где будут представлены региональные гастрономические бренды и изделия народного промысла.

Со 2 по 6 января на улице Почтовой будет реализован проект «Рязанский Почтальон» — это интерактивная театрализованная экскурсия с героем многих городских мероприятий — Почтальоном.

В период новогодних праздников рязанский троллейбус № 3 станет аналогом зимней забавы наших предков — катания на тройке лошадей. Для пассажиров стилизованного троллейбуса подготовлены исторические подкасты, музыкальные композиции, иммерсивные спектакли.

С 25 декабря по 8 января на территории Хлебозавода № 1 состоится выставка ледовых скульптур на тему хлеба и электричества.

5 и 6 января в Торговых рядах на Краснорядской пройдет зимний пикник с танцевальными и кулинарными мастер-классами, дегустацией горячего шоколада, блюд, приготовленных на открытом огне.

С 20 декабря в Лесопарке традиционно открыта резиденция Деда Мороза, которая включает в себя интерактивные анимационные программы с участием сказочных персонажей, творческие конкурсы в избе рязанского снеговика, новогоднюю почту, фотосессии.

Центральный парк культуры и отдыха также станет центром семейного досуга с проведением мини-спектаклей, квестов, музыкальных программ.

С 20 по 30 декабря по центральным улицам города будет курсировать «Новогодний рейс» для проведения на остановках общественного транспорта небольших концертных программ духовых коллективов.

Со 2 по 6 января пройдет фестиваль «Твоя Новогодняя Рязань» — 25 необычных городских экскурсий: зимний детектив, ароматы Нового года и Рождества, Советский Новый год, встречи под Рождество и другие.