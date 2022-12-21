В Рязани мужчина обстрелял компанию людей, есть раненый

Пострадавшего доставили в больницу. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В Рязани мужчина обстрелял компанию людей, есть раненый. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 декабря, на улице Новоселов около дома № 7. 33-летний житель Рязани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с группой ранее незнакомых ему мужчин. Во время конфликта он несколько раз выстрелил в оппонентов и ранил одного из них. Другие участники конфликта с места скрылись. Пострадавшего доставили в больницу.

Стрелявшего задержали «по горячим следам». В его квартире нашли четыре единицы огнестрельного оружия и две — газового.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).