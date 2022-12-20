Зампредседателя Рязанской облдумы наградил грамотами активистов Рыбновского района

Он вручил подарки регионального парламента председателю общественного Совета Рыбновского района Галине Чирковой и директору Социально-культурного центра Рыбного Наталье Малковой.

В преддверии Нового года в администрации Рыбновского района чествовали жителей, принимающих активное участие в общественной деятельности. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила пресс-служба региональной облдумы.

Отличившихся горожан поздравительными грамотами наградил заместитель председателя Рязанской облдумы Николай Макариков. Он вручил подарки регионального парламента председателю общественного Совета Рыбновского района Галине Чирковой и директору Социально-культурного центра Рыбного Наталье Малковой.

«Отрадно, что с каждым годом становится все больше активистов общественного движения. Люди неравнодушны к проблемам родного края, принимают непосредственное участие в их решении вместе с органами местного самоуправления, депутатами. Инициативность Галины Федоровны и Натальи Анатольевны — яркий пример для подрастающего поколения того, как нужно относиться к своей профессии, как нужно любить родной город и район. Поздравляю с заслуженной наградой. Желаю новых достижений и добрых дел», — отметил Николай Макариков.