В Рязанской области планируют создать государственное юридическое бюро

В бесплатную юридическую помощь войдут такие услуги как предоставление мер социальной поддержки, оказание социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В Рязанской области планируют создать бюро для бесплатной юридической помощи. Вопрос обсудили в понедельник, 19 декабря, на комитете рязанской областной думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова рассказала, что войдет в бесплатную юридическую помощь: предоставление мер социальной поддержки, оказание социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Вместе с этим, признание права собственности в порядке наследования уберут из списка услуг, как невостребованную.

Суворова отметила, что из перечня документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи, уберут заявление о согласии на обработку персональных данных.

Также ряд позиций областного закона приведены в соответствие с федеральным законодательством.