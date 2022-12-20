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В Рязанской области планируют создать государственное юридическое бюро
В бесплатную юридическую помощь войдут такие услуги как предоставление мер социальной поддержки, оказание социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В Рязанской области планируют создать бюро для бесплатной юридической помощи. Вопрос обсудили в понедельник, 19 декабря, на комитете рязанской областной думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова рассказала, что войдет в бесплатную юридическую помощь: предоставление мер социальной поддержки, оказание социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Вместе с этим, признание права собственности в порядке наследования уберут из списка услуг, как невостребованную.

Суворова отметила, что из перечня документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи, уберут заявление о согласии на обработку персональных данных.

Также ряд позиций областного закона приведены в соответствие с федеральным законодательством.