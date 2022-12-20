В Рязанской области планируют создать государственное юридическое бюро

В Рязанской области планируют создать бюро для бесплатной юридической помощи. Вопрос обсудили в понедельник, 19 декабря, на комитете рязанской областной думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.
Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Суворова рассказала, что войдет в бесплатную юридическую помощь: предоставление мер социальной поддержки, оказание социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Вместе с этим, признание права собственности в порядке наследования уберут из списка услуг, как невостребованную.
Суворова отметила, что из перечня документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи, уберут заявление о согласии на обработку персональных данных.
Также ряд позиций областного закона приведены в соответствие с федеральным законодательством.