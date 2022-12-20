В Рязани отметили Новый год по-узбекски

В минувшие выходные, в Рязани отметили Новый год по-узбекски. Организатором праздника выступила узбекская национально-культурная автономия «Алмаз», в рамках реализации проекта «Грани дружбы», при поддержке Фонда президентских грантов. Одним из направлений проекта выступает содействие социокультурной адаптации мигрантов в принимающем сообществе.

В минувшие выходные, в Рязани отметили Новый год по-узбекски. Организатором праздника выступила узбекская национально-культурная автономия «Алмаз», в рамках реализации проекта «Грани дружбы», при поддержке Фонда президентских грантов. Одним из направлений проекта выступает содействие социокультурной адаптации мигрантов в принимающем сообществе.

На Арча байрами, что в переводе означает «праздник Елки» к детям и взрослым с новогодними подарками пришли Снегурочка и Кор Бобо (Дед Мороз). Зимний волшебник восхитил гостей роскошным нарядом. Вместе со Снегурочкой они устроили шумное веселье с конкурсами, песнями и танцами для детей трудовых мигрантов.

Затем Кор Бобо с активом команды проекта «Грани дружбы» подвели итоги уходящего года, поблагодарили взрослых за участие в общественной жизни региона и наиболее отличившимся вручили грамоты с подарками.

Председатель комитета женщин узбекской НКА Роза Худайберганова провела профилактическую беседу по предотвращению правонарушений в сфере миграционного законодательства. Призвала присутствующих быть бдительными, остерегаться экстремистских группировок, не поддаваться на провокации и панические настроения.

Праздник сопровождался угощением блюдами узбекской кухни — пловом, самсой, мантами и, конечно же, чаепитием со сладостями.

По просьбе участников торжества Кор Бобо станцевал под узбекские мотивы.

С актерской ролью Кор Бобо на новогоднем празднике успешно справился режиссер проекта Ихтиандр Кадиров. Как говорится: «талантливый человек талантлив во всем». Ихтиандр стоял у истоков создания узбекской общественной организации. Все культурно-массовые мероприятия, концертные программы, фото-видео отчеты всегда были и остаются зоной его ответственности.

Большинство рязанцев знают Ихтиандра Кадирова, не только как человека с необычным именем, но и как солиста группы «Все свои». Многонациональный музыкальный коллектив был создан 10 лет назад. В его состав входят известные рязанские музыканты — Сергей Байков, Игорь Беляев. Художественный руководитель и аккомпаниатор — Алишер Камельджанов.

Творческая карьера у Ихтиандра началась еще в Узбекистане. Получив диплом режиссера Ташкентского Государственного института культуры, работал режиссером телепрограмм на Узтелерадиокомпании в г. Ташкенте. Много снимался в качестве актера в узбекских сериалах и был ведущим одного из телепроектов. После переезда в Россию именно профессия ему помогла быстро адаптироваться и интегрироваться в новом обществе, а творческая натура занять достойное место. Телевидение до сих пор сопровождает его. В настоящее время Ихтиандр снимает сюжеты для Общественного телевидения России. Часто выступает с группой «Все свои» на концертных площадках не только Рязани, но и за ее пределами.

Ихтиандр Кадиров считает, что своей общественной деятельностью и личным примером он помогает создать положительный имидж узбекского народа и вызвать доверительные отношения к приезжим людям.