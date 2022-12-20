Путин: участники СВО находятся на острие самых сложных и опасных задач

Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения высших госнаград.

Российские военные, которые находятся в зоне СВО, находятся на острие самых сложных и опасных задач. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения высших госнаград, передал «Лайф».

"Мы все время говорим, что живем в необычные времена. Всегда страна, да и каждый человек, если развивается, идет вперед, преодолевает трудности на этом пути, иначе нет движения наверх. И на острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне СВО", — отметил глава государства.

Путин также напомнил, что искренне считает всех участников СВО героями.