Мэр Рязани Елена Сорокина прибыла на место коммунальной аварии на улице Высоковольтной

Мэр Рязани Елена Сорокина прибыла на место коммунальной аварии на улице Высоковольтной. Пост об этом во вторник, 20 декабря, она опубликовала на личной странице в соцсетях.

Речь идет о коммунальной аварии вблизи дома № 29А на улице Высоковольтной, где произошел крупный засор канализационного коллектора. Там Сорокина совместно с «Водоканалом» и председателем ТСЖ дома обсудили ситуацию и пути ее решения. 13 декабря зафиксирована заявка от жителей. В настоящее время специалисты «Водоканала» устраняют аварию.

«Коллектору около 60 лет — он один из самых старых и протяженных в городе. Проходит от улицы Строителей вдоль всей улицы Высоковольтной — в этой точке глубина залегания труб около 10-12 метров. Эксплуатация и профилактика коллектора велась не на должном уровне из-за большой глубины — там высокая загазованность, есть опасность для жизни рабочих. В связи с этим периодически возникали аварийные ситуации, и специалистам „Водоканала“ приходилось выезжать на место и откачивать стоки. На участке много других коммуникаций — газовых служб, теплосетей, электросетей, сотовых провайдеров, — поэтому нужно было пройти все необходимые согласования. Проблему частично устранили — стоки откачали, сейчас завершают монтаж перемычки, чтобы разгрузить основной коллектор. Теперь стоки пойдут по двум направлениям — по старому коллектору и по новой трубе. Ситуация не должна повториться в дальнейшем. В настоящее время из подвала воду откачали и начали проводить дезинфекцию», — написала Сорокина.

Она также добавила, что дальнейшие работы будут вестись совместно с подрядной организацией, которая имеет необходимое оборудование для выполнения работ и диагностики трубопроводов на больших глубинах.

«Руководители Водоканала заверили, что вопрос решат, не оставят жителей наедине с проблемой», — заключила мэр.