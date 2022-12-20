Мэр Рязани Елена Сорокина прибыла на место коммунальной аварии на улице Высоковольтной. Пост об этом во вторник, 20 декабря, она опубликовала на личной странице в соцсетях.
Речь идет о коммунальной аварии вблизи дома № 29А на улице Высоковольтной, где произошел крупный засор канализационного коллектора. Там Сорокина совместно с «Водоканалом» и председателем ТСЖ дома обсудили ситуацию и пути ее решения. 13 декабря зафиксирована заявка от жителей. В настоящее время специалисты «Водоканала» устраняют аварию.
«Коллектору около 60 лет — он один из самых старых и протяженных в городе. Проходит от улицы Строителей вдоль всей улицы Высоковольтной — в этой точке глубина залегания труб около 10-12 метров. Эксплуатация и профилактика коллектора велась не на должном уровне из-за большой глубины — там высокая загазованность, есть опасность для жизни рабочих. В связи с этим периодически возникали аварийные ситуации, и специалистам „Водоканала“ приходилось выезжать на место и откачивать стоки. На участке много других коммуникаций — газовых служб, теплосетей, электросетей, сотовых провайдеров, — поэтому нужно было пройти все необходимые согласования. Проблему частично устранили — стоки откачали, сейчас завершают монтаж перемычки, чтобы разгрузить основной коллектор. Теперь стоки пойдут по двум направлениям — по старому коллектору и по новой трубе. Ситуация не должна повториться в дальнейшем. В настоящее время из подвала воду откачали и начали проводить дезинфекцию», — написала Сорокина.
Она также добавила, что дальнейшие работы будут вестись совместно с подрядной организацией, которая имеет необходимое оборудование для выполнения работ и диагностики трубопроводов на больших глубинах.
«Руководители Водоканала заверили, что вопрос решат, не оставят жителей наедине с проблемой», — заключила мэр.