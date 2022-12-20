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Малков встретился с уполномоченой при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой
Мария Львова-Белова прибыла в регион с рабочим визитом, также она приняла участие в открытии в областном центре подросткового пространства «Территория подростков». На встрече они обсудили направления дальнейшего взаимодействия, а также новые инициативы, которые предложила Мария Львова-Белова для совместной реализации на территории Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщило областное правительство.

Мария Львова-Белова прибыла в регион с рабочим визитом, также она приняла участие в открытии в областном центре подросткового пространства «Территория подростков». На встрече они обсудили направления дальнейшего взаимодействия, а также новые инициативы, которые предложила Мария Львова-Белова для совместной реализации на территории Рязанской области.

В частности, Малков поблагодарил уполномоченного за поддержку в реализации проекта по созданию «Территории подростков». Он также добавил, что в Рязанской области этот проект продолжит развиваться.

«Спасибо за поддержку наших инициатив. Изначально они были одобрены Президентом России, и мне важно, чтобы руководители регионов их не просто поддерживали, а реализовывали. Стратегическая программа „Подростки России“ уже нашла реальное решение в открытии подросткового пространства в Рязани. Здорово, что вы будете тиражировать этот проект и далее в районах области», — отметила Мария Львова-Белова.

Также уполномоченный высоко оценила активность и результативность работы рязанского детского омбудсмена Анжелики Евдокимовой.

Кроме того, Мария Львова-Белова представила несколько новых проектов. Например, предложила запустить в Рязани уличную социальную службу и оказать помощь в ее формировании и обучении сотрудников. Проект предполагает работу специалистов подросткового пространства в местах скопления подростков. Они будут предлагать молодым людям альтернативные формы занятости, в том числе на площадке «Территории подростков». Другой проект «Дети в семье» направлен на сокращение случаев попадания младенцев и малышей в дома ребенка. Работа ведется институтом уполномоченного по поручению президента. В настоящее время в регионе 87 таких детей воспитываются в казенных учреждениях. Еще два проекта связаны с обеспечением безопасного пространства для детей, как на улице, так и дома, а также с поддержкой семей, где воспитываются дети с инвалидностью.

Глава региона полностью поддержал все представленные инициативы и отметил, что они позволят еще эффективнее вести работу в социально значимых направлениях. По его словам, Рязанский регион готов стать пилотным в каждом из этих проектов и содействовать в разработке основы спецпрограмм, которые в дальнейшем приобретут статус федеральных.