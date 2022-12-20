Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-3°
Чтв, 22
ЦБ USD 69 2.65 21/12
ЦБ EUR 73.34 2.72 21/12
Нал. USD 69.12 / 72.4 20/12 17:55
Нал. EUR 74.06 / 75.9 20/12 17:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
4 602
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
19 395
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
10 292
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
15 983
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Малков провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе
На заседании подвели итоги работы комиссии и утвердили план на 2023 год. Также рассмотрели меры, направленные на борьбу с реализацией недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также некачественной и небезопасной пищевой продукции животного происхождения.

Губернатора Павел Малков провел заседание по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Рязанской области. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщило областное правительство.

На заседании подвели итоги работы комиссии и утвердили план на 2023 год. Также рассмотрели меры, направленные на борьбу с реализацией недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также некачественной и небезопасной пищевой продукции животного происхождения.

Малков подчеркнул, что комиссия проводит большую работу, которая касается качества и маркировки товаров, противодействия их фальсификации и незаконному обороту, контроля за соблюдением налогового законодательства. Контролируется качество продукции рязанских предприятий и товаров, которые ввозятся в регион. Кроме того комиссией разработан ряд дополнительных мер и предложений, они направлены в контрольно-надзорные органы и успешно реализуются.

«Наша задача на будущее — усилить работу по всем направлениям. От нее зависят показатели в экономике, налоговые сборы, наполняемость бюджета и соответственно расходы, которые мы можем направлять на решение социально важных задач. Но, главное, что качество продукции влияет на здоровье людей», — сказал глава региона.

По словам Павла Малкова, особое внимание необходимо уделять пресечению продаж фальсифицированных лекарств и контрафактных медицинских изделий.

Говоря об обороте продуктов питания, губернатор отметил работу управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям — недобросовестных производителей регулярно привлекают к административной ответственности, информация передается в правоохранительные и налоговые органы. По итогам заседания одобрили ряд решений и рекомендаций.