Малков провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе

На заседании подвели итоги работы комиссии и утвердили план на 2023 год. Также рассмотрели меры, направленные на борьбу с реализацией недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также некачественной и небезопасной пищевой продукции животного происхождения.

Губернатора Павел Малков провел заседание по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Рязанской области. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщило областное правительство.

На заседании подвели итоги работы комиссии и утвердили план на 2023 год. Также рассмотрели меры, направленные на борьбу с реализацией недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также некачественной и небезопасной пищевой продукции животного происхождения.

Малков подчеркнул, что комиссия проводит большую работу, которая касается качества и маркировки товаров, противодействия их фальсификации и незаконному обороту, контроля за соблюдением налогового законодательства. Контролируется качество продукции рязанских предприятий и товаров, которые ввозятся в регион. Кроме того комиссией разработан ряд дополнительных мер и предложений, они направлены в контрольно-надзорные органы и успешно реализуются.

«Наша задача на будущее — усилить работу по всем направлениям. От нее зависят показатели в экономике, налоговые сборы, наполняемость бюджета и соответственно расходы, которые мы можем направлять на решение социально важных задач. Но, главное, что качество продукции влияет на здоровье людей», — сказал глава региона.

По словам Павла Малкова, особое внимание необходимо уделять пресечению продаж фальсифицированных лекарств и контрафактных медицинских изделий.

Говоря об обороте продуктов питания, губернатор отметил работу управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям — недобросовестных производителей регулярно привлекают к административной ответственности, информация передается в правоохранительные и налоговые органы. По итогам заседания одобрили ряд решений и рекомендаций.