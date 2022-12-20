Депутаты облдумы наградили рязанских изобретателей

Награждение состоялось в РГУ имени Есенина во время заседания Рязанского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В нем приняли участие замглавы регионального парламента Николай Макариков и депутат Рязанской облдумы, председатель областного отделения ВОИР Игорь Мурог.

Депутаты облдумы наградили рязанских изобретателей. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Награждение состоялось в РГУ имени Есенина во время заседания Рязанского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В нем приняли участие замглавы регионального парламента Николай Макариков и депутат Рязанской облдумы, председатель областного отделения ВОИР Игорь Мурог.

Основная миссия общества — объединение и координация организаций и физических лиц в целях обеспечения инновационного и технологического прорыва в российской экономике.

Члены рязанского отделения ведут активную просветительскую работу среди молодежи: реализуют проект «Уроки технологии», проводят научно-популярные лекции, содействуют в организации занятий для обучающихся центра одаренных детей «Гелиос», участвуют в оценке и продвижении проектов акселерационных программ поддержки студенческих проектов.

В этом году рязанские изобретатели представили десять проектов в сферах медицины, агроинженерии, машиностроения, энергетики и ряде других, презентация двух из них состоялась в рамках заседания. Наиболее отличившимся членам Рязанского отделения ВОИР депутаты вручили награды регионального парламента.

«От вашей эффективной деятельности зависит развитие науки и страны в целом. Вами уже проделана серьезная работа, многое еще предстоит реализовать. Желаю всем здоровья и благополучия, смелых идей и покорения новых высот», — подчеркнул Николай Макариков.