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В Рязани прошли I Серафимовские чтения
В программе были выступления историков, философов, богословов, священнослужителей из Москвы и Рязани.

Рязанская земля богата знаменитыми людьми. Одним из них, является Архиепископ Богучарский Серафим (Соболев). Выдающийся церковный деятель, богослов, духовный наставник, окормлявший русскую эмиграцию в Болгарии, человек глубокого ума, обширных знаний и праведной жизни. Святитель Серафим прославился не только силой своих молитв, но и трудами в защиту Православия. Одним из главных произведений, актуальным в наши дни является «Русская идеология». Жизненный путь владыки, пролегавший через десятилетия трагического ХХ века, его подвижничество, богословские воззрения являются примером для многих православных людей. В 2016 г. произошло знаменательное событие — Архиепископ Богучарский Серафим одновременно причислен Русской и Болгарской православными церквями к лику святых.

В пятницу, 2 декабря, в Доме общественных организаций состоялись I Серафимовские чтения.

В программе были выступления историков, философов, богословов, священнослужителей из Москвы и Рязани. С приветственным словом к участникам обратились митрополит Рязанский и Михайловский Марк, вице-губернатор Рязанской области, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Бранов, генерал-лейтенант, кандидат исторических наук, член научного совета при Министре иностранных дел, член Бюро Президиума ВРНС, председатель координационного совета историко-просветительских обществ «Наследие империи» Леонид Решетников. В мероприятии также приняли участие президент холдинга ФПК «Инвест», член президиума ВРНС Игорь Коськин, сопредседатель Рязанского регионального отделения ВРНС, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России Андрей Крючков, с видеообращением из Болгарии выступил лидер национального движения «Русофилы Болгарии», общественный и политический деятель Николай Малинов.

Собравшимся рассказали о жизни святителя в России и за рубежом, об архипастырском служении, о богословских трудах и воззрениях нашего знаменитого земляка, а также о том, что делается в наши дни для возвращения исторической памяти об этом удивительном подвижнике.

Организаторами чтений выступили Рязанская митрополия РПЦ, союз историко-просветительских обществ «Наследие Империи», рязанское региональное отделение ВРНС, межрегиональный союз патриотических объединений «Небесный купол», при поддержке министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области и холдинга ФПК «Инвест».